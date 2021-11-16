Підтримка зросла: Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу

Антирейтинг очолює Порошенко - 44% не проголосували б за нього за жодних обставин.

Чинний президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг симпатій серед українських виборців.

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Згідно з останніми соціологічними дослідженнями групи "Рейтинг", проведеними 10-13 листопада цього року, його кандидатуру у разі проведення виборів підтримають 23,1%. Його антирейтинг складає 32%. Таким чином, за останній тиждень Зеленський збільшив свою підтримку на 1,3% (було 21,8%).

На другому місці колишній президент Петро Порошенко – 13,3% (падіння до попереднього періоду – 1,2%), водночас у нього і найвищий антирейтинг – 44%.

У колишнього премёєр-міністра, чинної народної депутатки від "Батьківщини" Юлії Тимошенко 10,7% із антирейтингом у 34%. Представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко може розраховувати на голоси 9,2% виборців, ексспікер Дмитро Разумков – 8,3% (зниження на піввідсотка), Євген Мураєв – 7%.

У разі проведення другого туру президентських виборів Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 59% проти 41% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 59% проти 41%, у парі Зеленський-Бойко – 62% проти 38%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 року.

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