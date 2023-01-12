Підтримувала Путіна і війну: працівниця стратегічного об'єкта на Івано-Франківщині виявилася колаборанткою

СБУ викрила працівницю одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури Івано-Франківської області на виправдовуванні російської агресії та агітації за "руській мір".

Як повідомили в СБУ, уродженка та мешканка Івано-Франківщини поширювала в соцмережі дописи, спрямовані на визнання правомірною збройну агресію Росії проти України.

Агітаторка захоплювалася російським військовим керівництвом, поширювала російські наративи щодо "нацизму" та підтримувала інші інформаційні кампанії російської воєнної пропаганди.

Крім того, жінка поширювала матеріали, які містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та чинної державної влади шляхом російського збройного наступу, а також ведення на території України агресивної війни.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки СБУ вилучила комп’ютер та телефон з доказами протиправної діяльності. Агітаторку затримали і повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 109 та ч. 3 ст. 436-2 КК України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець" затримали колаборантку, яка підтримувала вторгнення РФ і війну в Україні, але водночас намагалась втекти за кордон.

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