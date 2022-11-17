Підтримували Путіна і возвеличували російську армію: на Дніпропетровщині затримали двох колаборантів

Двоє місцевих жителів публікували в Мережі російську пропаганду і висловлювали свою прихильність країні-агресорці.
У Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала двох колаборантів. Місцеві жителі публікували у заборонених в Україні соцмережах дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували російську армію.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
16 та 17 листопада правоохоронці провели обшуки у помешканнях фігурантів та вилучили комп’ютерну техніку.
Чоловіків доставили до Павлоградського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин злочину.
Найближчим часом фігурантам повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Колаборанти в Україні
Нагадаємо, 15 листопада у селищі Вільшани Харківської області місцева жителька зірвала зі сільради прапор України, пошматувала його та викинула на землю. Колаборантку затримала поліція.
У Херсоні, який 11 листопада українські військові звільнили з-під окупації РФ, вже затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.
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