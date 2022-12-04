"Підтримують навіть з ентузіазмом": 74% росіян висловилися за продовження війни РФ проти України

Дані незалежних російських опитувань показують, що громадяни Росії все ще підтримують військові дії Росії в Україні, незважаючи на зростання втому від війни за останні пів року.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Найближчими тижнями на Донбасі зростуть темпи наступальних операцій - ISW

Згідно з опитуванням, опублікованим 2 грудня, незалежна російська соціологічна організація "Левада-центр" виявила, що 74% росіян підтримують дії російських військ в Україні. Опитування показало, що 42% респондентів "рішуче підтримують" і 32% "дещо підтримують" дії ЗС РФ в Україні.

Опитування також показало, що лише 41% респондентів виступають за те, щоб Росія продовжувала військові дії в Україні, тоді як 53% заявили, що Росія повинна почати мирні переговори. Опитування "Левада-Центру" в період від липня по листопад 2022 року показує невелику, але постійну підтримку війни серед росіян.

"Обидва опитування вказують на те, що менша, але все ще значна частка російських громадян підтримує — і навіть із ентузіазмом — продовження війни в Україні, незважаючи на військові невдачі Росії. Бойовий дух Росії та політична підтримка війни, ймовірно, погіршаться з часом, якщо поточні тенденції збережуться. Чим довше війна буде призводити до втрат росіян, а українські сили завойовуватимуть позиції, тим більше соціально-політична динаміка, ймовірно, продовжуватиме обертатися проти Кремля. Оперативна пауза під виглядом мирних переговорів могла б послабити зростаючий політичний тиск на Кремль і дозволити Росії відновити свої сили для подальших поновлених наступальних операцій", - стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що в РФ за мирні переговори з Україною виступають близько 55% громадян. За пів року прихильників миру побільшало вдвічі.