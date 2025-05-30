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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

"Підтримка — це запорука сталого розвитку карате": у Львові бізнесмену та меценату Василю Костюку вручили символічну золоту медаль Актуально

У Львові відомому бізнесмену та меценату Василю Костюку вручили символічну золоту медаль на знак подяки за багаторічну підтримку розвитку карате в Україні. Почесну відзнаку йому передали легенди українського карате — чемпіонка Європи 2017 року Катерина Крива та чемпіон Європи 2019 року Станіслав Горуна — під час відвідин тренування юних каратистів у львівському клубі “Одіссей”.

"Підтримка — це запорука сталого розвитку карате": у Львові бізнесмену та меценату Василю Костюку вручили символічну золоту медаль

Під час заходу Катерина Крива та Станіслав Горуна поділилися враженнями від виступу збірної України на чемпіонаті Європи з карате 2025 року, що проходив у Єревані, розповіли про здобутки Української федерації карате та окреслили плани розвитку цього виду спорту.

За словами спортсменів, популярність карате в Україні зростає: сьогодні на татамі щодня виходить понад 20 тисяч дітей. У такій динаміці розвитку важливу роль відіграє підтримка небайдужих людей.

“Підтримка меценатів, партнерів і спонсорів — це запорука сталого розвитку нашого спорту. Разом ми можемо досягти нових вершин”, — наголосили Катерина Крива та Станіслав Горуна.

Наприкінці зустрічі на знак подяки за вагомий внесок у розвиток карате та багаторічну підтримку Української федерації карате спортсмени вручили Василю Костюку символічну золоту медаль з Єревану — як символ партнерства, успіху та великих перемог.

Своєю чергою, Василь Костюк подякував за відзнаку та підтвердив свою готовність і надалі підтримувати розвиток карате в Україні.

“Для мене велика честь отримати цю нагороду саме від тих, хто своїм прикладом надихає молодь. Я переконаний, що інвестувати в спорт — це інвестувати в майбутнє нашої країни. Особливо важливо підтримувати дітей і молодь, які щодня працюють над собою, виховують характер і силу духу. Саме вони — наше завтра”, — зазначив меценат.

Нагадаємо, збірна України з карате здобула п’ять нагород на чемпіонаті Європи 2025 року, що проходив з 7 по 11 травня у столиці Вірменії. Золоту медаль виборола Олександра Шолохова (куміте, до 61 кг), срібні — Дар’я Булай (куміте, понад 68 кг) і Валерій Чоботар (куміте, до 84 кг), бронзові — Еліна Сєлємєнєва (куміте, до 68 кг) та Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг).

Дата публікації
Кількість переглядів
67
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