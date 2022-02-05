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“Підтвердив жорстку солідарність ЄС”: голова Євроради Мішель поспілкувався з президентом Зеленським

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“Підтвердив жорстку солідарність ЄС”: голова Євроради Мішель поспілкувався з президентом Зеленським

Associated Press

Обговорили ситуацію навколо України та способи її деескалації.

У суботу, 5 лютого, голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та висловив підтримку ЄС для деескалації напруги навколо нашої держави. 

Про це голова Євроради написав у своєму Twitter.

"Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у ситуації в регіоні. Я підтвердив жорстку солідарність ЄС з Україною", - йдеться в повідомленні Шарля Мішеля.

Президент Зеленський у своєму Twitter уточнив, що під час розмови йшлося про  деескалацію напруги біля кордонів України “в межах усіх наявних форматів”. 

“Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що на початку наступного тижня, 7-8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон збирається поїхати до Росії, а після того — відвідати Україну.

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