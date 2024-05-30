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Підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс - моніторингові канали

Підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс - моніторингові канали

Під час оголошення повітряної тривоги через зліт літаків перебувайте в укриттях

Точна кількість бортів буде відома вночі.

Підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс з "Оленьї"

Про це інформують моніторингові канали. 

Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

  • в районі Енгельса вони будуть швидше всього в 02:00 - 02:50 +/-
  • якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 02:40 - 03:30 +/-
  • в районі Каспійського моря вони будуть швидше всього в 03:30 - 04:10 +/-
  • якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 04:40 - 05:20 +/-

"Час дуже приблизно, з великою погрішністю. За бортами продовжуємо слідувати, точна кількість бортів буде відомо пізніше ночі", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили КАБами по Торецьку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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