Підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс - моніторингові канали

Точна кількість бортів буде відома вночі.
Підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс з "Оленьї".
Про це інформують моніторингові канали.
Виліт ймовірно бойовий, а це означає:
- в районі Енгельса вони будуть швидше всього в 02:00 - 02:50 +/-
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 02:40 - 03:30 +/-
- в районі Каспійського моря вони будуть швидше всього в 03:30 - 04:10 +/-
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 04:40 - 05:20 +/-
"Час дуже приблизно, з великою погрішністю. За бортами продовжуємо слідувати, точна кількість бортів буде відомо пізніше ночі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили КАБами по Торецьку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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