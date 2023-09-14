Підтвердження участі Лукашенка в депортації українських дітей надходять щотижня – Лубінець

За словами уповноваженого ВР із прав людини, Міжнародний кримінальний суд зробив перший сильний юридичний крок на шляху повернення українських дітей додому.

Україна має підтвердження того, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у незаконній депортації українських дітей.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений ВР із прав людини також нагадав, що в квітні 2023 року зробив публічну заяву щодо особистої участі так званого невизнаного президента РБ Лукашенка у процесі депортації українських дітей.

За словами уповноваженого, депортація не припиняється від моменту окупації Київської області.

"Це відбувається і просто зараз. Практично кожного тижня ми отримуємо все нові й нові підтвердження того, що влада Білорусі бере в цьому процесі участь. Безумовно, ми хочемо, щоб і їхні дії були проаналізовані й засуджені”, – сказав Дмитро Лубінець.

Він також зазначив, що “напевно перший сильний юридичний крок, який зробив Міжнародний кримінальний суд (МКС), це – видача двох ордерів на арешт.

"Я можу публічно сказати, що саме цей крок допомагає нам повертати українських дітей”, – додав він.

Тим часом самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Росії на чергові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. 15 вересня диктатори мають зустрітися.

Раніше Лукашенко заявив, що продовжить "займатися" так званим "оздоровленням українських дітей" з Донбасу в Білорусі.

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