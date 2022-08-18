"Підуть великими силами і влаштують показову страту": російські окупанти очікують масованого наступу ЗСУ на День Незалежності (перехоплення)

Все через те, що ЗСУ підуть великим наступом на їхні позиції з нагоди свята.

Таке припущення висловив російський окупант в розмові зі своєю матір'ю. Балачки перехопило ГУР Міноборони.

Російський військовий розповідає своїй матері про плани ЗСУ щодо контрнаступу.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить", - розповідає окупант.

Його матір заспокоює, що їхні такого не допустять і "щось вигадають".

Сам окупант говорить, що потрабно розстріляти їхнього комбрига, бо той вже "третій термін" триває їх на позиціях і не проводить ротацію.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Станом на ранок дві людини загинули, 18 - отримали поранення, зокрема, дві дитини.

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