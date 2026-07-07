Підвал для тортур та закопане тіло Березовської: в замаху на Єрмолаєва спливли шокувальні деталі (відео)

Замах на Єрмолаєва в Монако / © ТСН

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Під Києвом знайшли тіло головної підозрюваної в замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. В СБУ повідомили, що йдеться про українку Анастасію Березовську, яка підклала вибухівку до будинку бізнесмена в Монако. За даними Служби безпеки, її застрелили чинний офіцер ГУР і колишній співробітник правоохоронних органів.

Що відомо про Березовську, у якому стані Єрмолаєв і його коханка, яка була разом із ним під час замаху в Монако — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Березовську знайшли застреленою: кого підозрюють у вбивстві

Вранці 7 липня «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомила, що під Києвом знайшли тіло Анастасії Березовської, яка могла бути причетною до замаху на українського мільярдера в Монако.

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За даними співрозмовників УП, її тіло виявили закопаним пізно ввечері 6 липня — о 23:00. Як стверджують джерела, Березовську застрелили. У її вбивстві, як інформує інше джерело УП у правоохоронних органах, підозрюють чинного офіцера Головного управління розвідки (ГУР) та колишнього співробітника правоохоронних органів. Їх затримали за підозрою у вчиненні вбивства за попередньою змовою групою осіб.

Згодом Служба безпеки України підтвердила інформацію про смерть Березовської. Там уточнили, що у підозрюваних провели обшуки, під час яких співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом.

«Водночас останній повідомив, що про контакти з Березовською, переказ їй коштів та про будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд. Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур», — йдеться у повідомленні.

Після повернення до України Анастасія Березовська спілкувалася з родиною та двома чоловіками, підозрюваними у її вбивстві. Їх вдалося встановити, бо обидва неодноразово здійснювали перекази на її крипто- та банківські рахунки.

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Слідство відпрацьовувало їх як осіб, можливо, причетних до замаху на вбивство в Монако. У СБУ запевнили, що всю наявну інформацію надали слідчим органам Князівства Монако. Офіс генерального прокурора перебуває в тісній взаємодії з правоохоронними органами князівства. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

Вибух у Монако / © Associated Press

Що відомо про Березовську

Одразу після замаху на Єрмолаєва писали, що головним підозрюваним є не чоловік, як вважалося раніше, а 30-річна громадянка України, яка проживає в Німеччині та вміє маскувати зовнішність.

За даними видання Spiegel, Анастасія Березовська є уродженкою Луганської області. До Німеччини вона переїхала в березні 2022 року, після чого офіційно оформила статус тимчасового захисту як біженка. Після прибуття жінка проживала в одному зі спеціалізованих центрів розміщення біженців.

Березовська перебувала за межами України від 22 березня 2025 року, а повернулася 1 липня 2026-го.

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У яких злочинах підозрюють жінку

Через кілька днів після вибуху генеральний прокурор Монако Стефан Тібо повідомив, що підозрюваній у замаху на вбивство Єрмолаєва видали ордер на арешт. Тоді ЗМІ писали, що жінка, ймовірно, перебуває в одній з європейських країн. Її підозрюють у таких злочинах:

замах на вбивство,

незаконне встановлення вибухового пристрою у громадському місці,

участь у злочинній змові та співучасть у цих злочинах.

За інформацією ЗМІ, є дві основні версії щодо цієї спроби вбивства:

організована злочинність

іноземне втручання

Згодом Інтерпол оголосив її в міжнародний розшук та оприлюднив особливі прикмети жінки — чорне волосся, татуювання, ймовірно, змії, на правій руці, набите від плеча до ліктя.

Їй інкримінують «спробу вбивства, вчинену зі злочинним наміром шляхом підриву вибухового пристрою у публічному місці; злочинне об’єднання».

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Згодом у Німеччині поліція обшукала квартиру та машину українки. Спецоперацію у квартирі Березовської провели бійці спеціальних сил поліції.

Березовська стежила за родиною і вичікувала моменту

Слідство встановило, що Анастасія Березовська стежила за родиною українського бізнесмена та вичікувала моменту, щоб залишити пакунок у холі багатоквартирного будинку, розташованого лише за кілька кілометрів від французького кордону.

Незадовго до вибуху вона помітила українську родину поблизу площі де Мюлен і почала стежити за нею. Після закладення вибухівки підозрювана чекала, поки українці наблизяться до того місця. За інформацією BFMTV, вибух стався тоді, коли повз сумку проходила партнерка бізнесмена. Разом із ними був 13-річний підліток.

Правоохоронці вважають, що вибуховий пристрій було активовано дистанційно за допомогою пульта керування.

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За словами заступника генерального прокурора Монако Моргана Реймона, після вибуху жінка пішки дісталася комуни Босолей, де залишила автомобіль. Тоді через Італію виїхала до Німеччини, де проживала.

Єрмолаєв вийшов із коми після замаху в Монако

Днями французьке видання Nice-Matin поінформувало, що український мільярдер Вадим Єрмолаєв, який постраждав внаслідок вибуху в Монако, вийшов із коми та перебуває у значно кращому стані.

За даними журналістів, бізнесмен продовжує лікування в медзакладі Марселя. Лікарі фіксують позитивну динаміку його одужання.

Також під час замаху на Єрмолаєва постраждала 13-річна дитина. Її доправили до дитячої лікарні Ленваль у Ніцці, однак загрози її життю немає.

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Найтяжчих травм зазнала супутниця бізнесмена Анна Насобіна, яка, за даними британського ЗМІ, є його коханкою. Вона перебуває в лікарні Пастера в Ніцці після кількох складних операцій, зокрема їй ампутували ноги. Місцева прокуратура повідомляє, що її стан здоров’я становить загрозою для її життя.

Що відомо про коханку Єрмолаєва — ЗМІ

Одразу ЗМІ писали, що разом із бізнесменом у момент вибуху була його дружина Анна. Втім, згодом з’ясувалося, що з ним перебувала інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була його коханка, а саме 46-річна Анна Насобіна, та їхній спільний син.

The Sun пише, що Насобіна є юристкою, проживає у Британії. Вона — донька колишнього першого заступника державного прокурора Дніпропетровської області. Вирішила піти слідом за батьком у юридичну сферу, вивчаючи право в головному університеті міста.

Пізніше Анна переїхала до Лондона і від 2023 року стала директоркою британської компанії Wycombe Square Investments LLP. Окрім того, вона є співзасновницею «Club Éclectique» — приватного клубу у столиці, який також приймає прокремлівських членів російської діаспори.

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Нагадаємо, 29 червня у Монако біля входу до житлового будинку пролунав вибух. Камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилку біля входу до будинку, в якому жив український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

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