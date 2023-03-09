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Підвищена загроза ракетного удару на Черкащині: в області застосовані запобіжні відключення електроенергії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Підвищена загроза ракетного удару на Черкащині: в області застосовані запобіжні відключення електроенергії

Фото: Associated Press

Перебувайте у максимально безпечному місці.

Стало відомо про підвищену загрозу ракетного удару на Черкащині.

Про це інформує очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 

"Будьте в максимально безпечному місці! Також в області застосовані запобіжні відключення електроенергії. Енергетики вживають заходів задля убезпечення енергосистеми. Повітряна тривога триває", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом. У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях зникло світло. Ймовірно, його виключили, щоб уникнути перевантаження системи через можливі ракетні удари. 

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні триває 4 годину поспіль

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Дата публікації
Перегляди
4016
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