Закон про мобілізацію: нардеп назвав найефективніше покарання для ухилянтів

Єгор Чернєв переконаний, що блокування рахунків не буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військкомати.

Безпосередній учасник роботи над законопроєктом про мобілізацію – заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв переконаний, що підвищені штрафи для ухилянтів точно є більш ефективними, ніж блокування рахунків.

Про це нардеп заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними, ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військкомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз", – зазначив депутат Ради.

Чернєв пояснив, що "ми просто виймаємо певну кількість грошей з економіки, тому що люди знімають їх з рахунків, вже зараз, навіть не маючи проголосованого закону".

"Тому навряд чи буде реально дієвою нормою, а проблемною точно буде для економіки", – пудсумував він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Єгор Чернєв вказав на "дискримінаційну норму" в законопроєкті про мобілізацію.