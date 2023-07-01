Підвищення цін на електроенергію: яка сума у платіжках буде у липні

В Україні від 1 червня зріс тариф на електроенергію для населення.
Від 1 червня 2023 року вартість електроенергії для населення зросла і тепер становить 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год, які діяли до підвищення.
Тож вже у липні українці отримають платіжки з урахуванням підвищення вартості цін.
Середньомісячне споживання електроенергії населенням в Україні становить 165 кВт-год на місяць. З урахуванням цих показників, вартість зросте від 237,6 до 435,6 грн.
При споживанні 200 кВт-год на місяць за новими тарифами за електроенергію доведеться заплатити 528 грн.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що буде з енергосистемою восени та взимку.
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