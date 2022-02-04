Підвищення пенсії в Україні 2022 року: коли, кому і на скільки? / pixabay.com

Підвищення пенсій 2022 року очікується майже кожного місяця: коли, кому і наскільки

Підвищення пенсій 2022 року очікується майже кожного місяця: коли, кому і наскільки

2022 року в Україні заплановано одразу сім етапів підвищення розміру пенсійних виплат. Коли вони відбудуться і на скільки зростуть розміри пенсії в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На офіційному сайті Мінфіну детально розповіли, в яких місяцях 2022 року українців чекає підвищення пенсії, кому слід чекати надбавки і яким буде її розмір.

В січні 2022 року пенсії в Україні вже підвищилися. Згідно з законом “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС пенсійні виплати почали обчислювати по-новому. Нині їхній розмір = п’ятикратній сумі мінімальної заробітної плати (станом на сьогодні — 6500 грн).

Також в січні на 9% підвищили пенсію за віком жінкам, які народилися 1962 року.

Індексація пенсії в березні 2022

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Пенсія в Україні в березні 2022 року буде перерахована відповідно до інфляції і зростання розміру середньої зарплати. Планується цю індексацію поширити також на категорії пенсіонерів, які 2017 року з цього механізму підвищення виплат виключили. А саме: військовим, журналістам, науковцям і держслужбовцям.

Також в березні можна очікувати підвищення щомісячних пенсійних виплат для пенсіонерів поважного віку (80 років і старше). Розмір підвищення — 500 грн. А ось громадяни 75-80 років отримають щомісячну доплату у розмірі 400 грн.

Передбачено підвищення мінімальної пенсії в Україні для людей віком 80+, які мають достатній страховий стаж (25 років для чоловіків і 20 років для жінок). Вони будуть отримувати вже з березня 2022 року 2600 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років мінімальна пенсія зросте до 2500 грн.

Індексація пенсії в Україні в квітні 2022

Пенсія пенсіонерам, які працюють, 2022 року буде автоматично перерахована в квітні. Буде враховано набутий стаж роботи та розмір заробітної плати.

Друге підвищення мінімальної пенсії у липні 2022 року

1 липня 2022 року прожитковий мінімум знову зросте. Тому на пенсіонерів чекає друге підвищення мінімальної пенсії, яка прив’язана до його розміру. Очікується, що вона зросте до 2027 грн (на сьогодні 1934 грн).

Повинні також підвищитися всі пенсійні надбавки, які також залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Пенсія в Україні: зростання у жовтні 2022

В жовтні 2022 року знову очікується зростання доплат до пенсії літнім людям. Пенсіонери віком 70-75 років отримають щомісячне підвищення у розмірі 300 грн. Також у цій віковій категорії зросте мінімальна пенсія за наявності страхового стажу 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Її розмір становитиме 3000 грн.

Якщо у пенсіонерів 70-75 років страховий стаж менше (для чоловіків від 25 до 35 років і для жінок від 20 до 30 років), розмір пенсійних виплат буде встановлено у розмірі 2500-3000 грн (в залежності від кількості страхового стажу).

Також на жовтень 2022 року заплановано зростання мінімальної заробітної плати до 6700 грн (на сьогодні 6500 грн). А тому підвищення торкнеться також пенсіонерів віком від 65 років з достатньою кількістю страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок). Тут пенсійні виплати зростуть до 2680 грн (на сьогодні 2600).

Третє підвищення мінімальної пенсії у грудні 2022 року

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1 грудня 2022 року знову підвищиться прожитковий мінімум, а це означає зростання розміру мінімальної пенсії до 2093 грн. Будуть збільшені також надбавки до пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів 60-70-річного віку, у яких є достатня кількість страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) також зросте. Її розмір від грудня 2022 року становитиме 2500 грн.

За меншої кількості страхового стажу у пенсіонерів 60-70 років (для чоловіків 25-35 років і для жінок 20-30 років) розмір пенсійних виплат буде встановлено залежно від стажу, і становитиме від 2093 до 2500 грн.