Підвищення пенсій у червні: хто отримає 500 гривень доплат

Влітку 2024 року в Україні очікується підвищення пенсійних виплат для деяких категорій громадян.

На збільшення пенсії влітку можуть розраховувати ті, хто має право на встановлення різноманітних підвищень, надбавок, доплат та компенсацій відповідно до чинного законодавства.

Про це розповідає Пенсійний фонд України.

У кого влітку зростуть пенсії

Планової індексації на прийдешнє літо не заплановано. Однак, пенсії деяких українців однаково зростуть.

Зокрема, йдеться про пенсіонерів старше 70 років. Вони можуть отримати вікову надбавку, розмір якої залежить від віку:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії. Однак такі надбавки отримають лише ті, хто має пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

Крім того, вже у квітні зміняться мінімальні виплати пенсіонерів старше 65 років, які мають повний стаж. Тепер гарантовані пенсії цих осіб складають 3 200 гривень. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень.

Також протягом квітня будуть перераховані виплати пенсіонерів, які працюють, за умови, що вони набули мінімум 24 місяці стажу. Доплата за кожен додатковий рік становить 23,61 гривні.

Зазначимо, що пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 квітня 2024 року отримували 1 224 710 українців. це 12,1% від загальної кількості пенсіонерів в Україні.

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