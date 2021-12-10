Підвищення пенсії в грудні 2021: кого з українців воно не торкнулося

З 1 грудня 2021 року збільшився прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Разом з ними підняли і виплати пенсіонерам. Проте підвищення пенсії 2021 торкнулося не всіх. Справа у тому, що воно було заплановано лише для кількох категорій громадян. ТСН.ua розповідає, хто отримає підвищення, а хто залишилися без нього.
Категорії пенсіонерів, яким підняли виплати в грудні 2021
В Мінсоцполітики пояснили, що зміни до виплат стосуються таких пенсіонерів:
- які отримували мінімальну (до грудня 2021 року вони отримували 1845, відтепер будуть 1934 грн) та максимальну (десять мінімальних) пенсію (пенсійні виплати з грудня становлять 19 340 грн);
- які в 2021 році досягли віку 75 років і вище (до пенсії додали 400 грн);
- які в грудні вийшли на заслужений відпочинок в віці 60 років з необхідним для отримання пенсії стажем (для жінок 30 років, для чоловіків 35) — повинні нарахувати по 200 грн;
- які мають надстаж (доплати зросли на 80 копійок за кожен рік понаднормового стажу).
Кого підвищення пенсії 2021 оминуло
Ті пенсіонери, які не увійшли в перелічені вище 4 категорії, отримуватимуть такий самий розмір пенсій, що й раніше. Тут можна виділити:
- тих, хто отримував пенсійні виплати в середньому розмірі;
- пенсіонерів у віці 70-74, яким обіцяють підняти пенсію на 300 гривень у жовтні наступного року.
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