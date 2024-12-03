Підвищення податків: Рада внесла правку щодо ФОП 3-ї групи до законопроєкту

Нове оподаткування набуде чинності від початку 2025 року.

Рада переглянули рішення щодо 9319. Ним виправляють законопроєкт про підвищення податків 11416д.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

"Внесли правку, що і для ФОП- юросіб на третій групі теж вступає в силу нове оподаткування з 01 січня 2025 року", - зазначив він.

Раніше Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у цілому урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на сигарети. Законодавчу ініціативу підтримали 18 членів комітету, лише один утримався "через мінливу позицію Мінфіну".

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