Підвищення тарифів на електроенергію для населення: що прогнозують

Прогнози щодо підвищення тарифів на електроенергію для побутового споживача невтішні. З 1 червня ті українці, які споживають понад 100 кВт, будуть сплачувати за споживання електроенергії по 4 грн 80 коп. за 1 кВт-год.

Про це розповів Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг в ефірі "Еспресо".

"Це більше ніж на 2 грн, порівнюючи з сьогоднішнім тарифом. Для тих, хто споживає до 100 кВт, тариф залишиться таким, яким був. Однак це дуже малий прошарок населення, тому що до 100 кВт це дуже мало, тобто люди не будуть користуватися ні пральною машиною, ні праскою, ні будь-якими благами цивілізації", – пояснив він.

Попенко посилається на інсайдерську інформацію, втім днями будуть опубліковані документи. Щобільше, у міністерстві вже погодили новий тариф. За словами експерта, будь-яке підвищення тарифу не призводить до розв'язання проблем в енергетиці чи якості послуг, а призводитиме до ще більших боргів населення за житлово-комунальні послуги.

"На сьогодні борги складають катастрофічну цифру, по моїм розрахункам – понад 200 млрд грн, але ми ще і далі збільшуватимемо тарифи, бо окрім електроенергії зросте вартість обслуговування багатоповерхових будинків. Думаю, що невдовзі, можливо, піднімуться й інші тарифи. Але навіть це підняття тарифів призведе до збільшення боргів населення", – резюмував Олег Попенко.

Нагадаємо, в Україні ціни на світло зростуть майже удвічі. Ба більше, нові тарифи не врятують від відключень, які влітку можуть стати ще жорсткішими.

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