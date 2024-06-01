Підвищення тарифів на електроенергію: експерт пояснив, на скільки зросте платіжка

Від від 1 червня в Україні зросла вартість електроенергії.

Кабінет міністрів України 31 травня затвердив новий тариф на електроенергію для населення. Від 1 червня встановлюється єдина фіксована ціна – 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі "УНІАН" пояснив, на скільки зросте платіжка для населення влітку 2024 року.

Експерт, зокрема зазначив, що піднімаючи тарифи на електроенергію, паралельно, фактично, підвищується вартість обслуговування багатоквартирного будинку. Тому що в цю вартість закладені витрати на освітлення місць загального користування, користування ліфтів, насосної групи.

"У комплексі виходить, що платіжка зросте влітку, в середньому, десь на 400-500 грн, а загалом сума додаткових надходжень, які планує Міненерго – десь 45 мільярдів", - прокоментував вів.

Олег Попенко також відповів, чи призведе збільшення тарифу на світло до накопичення заборгованості населення за комунальні послуги.

"Так, я вбачаю в цьому величезні ризики складної соціальної ситуації, збільшення боргів за комунальні послуги, тому що українці будуть розраховуватись за електроенергію, але при цьому будуть накопичувати інші борги за житлово-комунальні послуги. Як це завжди і відбувалося. Тому що електроенергію можна відключити, а, наприклад, тепло чи гарячу воду відключити складно", - пояснив Олег Попенко.

Нагадаємо, новий тариф на світло – які нюанси варто знати і як зекономити.

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