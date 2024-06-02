Підвищення тарифів на електроенергію: енергетичний екперт пояснив, куди підуть гроші і чи справедливо це

Як пояснили в Міненерго, це потрібно передовсім для того, щоб країна не залишилася без світла.

Рішення про підвищення тарифів зустріло чимало критики. І воно ухвалене у варіанті, який є найгіршим з тих, що тільки можна було придумати.

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Radio NV.

Куди підуть гроші

За словами Харченка, гроші підуть у дві компанії. Зокрема, 15% в "Укргідроенерго", яке потребує грошей на відновлення. Натомість 85% піде в "Енергоатом".

"І якщо бути відвертим, це просто маячня якась, тому що "Енергоатом" і не постраждав, і немає об'єктів, які треба відновлювати; і спускає гроші, вибачте, в унітаз, імітуючи будівництво нових атомних реакторів, які навіть за ідеальної ситуації можуть з’явитися не раніше, ніж за 10−15 років", – стверджує фахівець.

Експерт наголошує: це їхній природний термін будівництва. Останні реактори таких типів в США будувалися один – 17 років, інший – 21 рік. І завершені були місяць тому. Ціна кожного становить 15 мільярдів.

"Відповідно, те, що робить Енергоатом, я підтримати не можу жодним чином. Я вважаю, що це пряме шкідництво, і це абсолютна шкода інтересам держави, з точки зору енергетичної безпеки. А те, що робить Міністерство енергетики, і те, що воно каже публічно, – це просто пряма брехня", – запевняє Харченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 31 травня затвердив новий тариф на електроенергію для населення. Від 1 червня встановлюється єдина фіксована ціна – 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, на скільки зросте платіжка для населення влітку 2024 року.

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