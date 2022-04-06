Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється - Галущенко

Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється - Галущенко

Міністерство енергетики поки не розглядає підвищення ціна на енергоносії.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зараз не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на газ і електроенергію.

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Міністерство шукатиме варіанти, як вирішити це питання.

Про це Герман Галущенко заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати – подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення", - зазначив він.

За його словами, "Нафтогаз" веде переговори про можливість закупівлі скрапленого газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, "Нафтогаз" авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

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