Підвищення тарифів на світло з 1 червня: який є нюанс

Найімовірніше, рішення щодо підвищення тарифів буде прийнято до кінця тижня. Втім тариф буде диференційований

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Це позначатиме, що до якогось рівня споживання споживачі сплачуватимуть по старій ціні. При перевищенні цього буде вже запроваджуватися новий тариф, нова ціна за електроенергію. Це в свою чергу буде стимулювати (ми сподіваємося) споживачів і до не просто економного, а розумного споживання", – пояснила вона.

Нагадаємо, у четвер, 30 травня, Кабінет міністрів планує ухвалити рішення про зміну формули оплати населенням послуги електропостачання. Від 1 червня за спожите світло понад 100 кВт на місяць доведеться платити на 80% більше.

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