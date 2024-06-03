Підвищення тарифу на світло: в Міненерго повідомили, куди скерують кошти

Водночас Світлана Гринчук додала, що тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

Додаткові кошти від населення, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук 3 червня.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", – зазначила заступниця міністра.

Підвищення тарифу, за її словами, – це вимушений крок, на який пішла держава через значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Вона нагадала, що внаслідок масштабних ударів, які армія РФ завдала по енергоінфраструктури після 22 березня 2024 року, Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Також Гринчук додала, тариф, що діє, покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл.

"Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – сказала Світлана Гринчук.

Вона попередила, що літо 2024 року буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або вщент знищено, тож система потребує часу на відновлення. Проте завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими.

"Ремонтна кампанія триває 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще". – сказала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, від початку червня в Україні збільшилася вартість електроенергії майже на 64%. Однак власники двозонних лічильників платитимуть вдвічі менше.

Тема підвищення тарифів на електроенергію зустріла чимало критики. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше зазначав, що гроші підуть у дві компанії: 15% в "Укргідроенерго", яке потребує грошей на відновлення. Натомість 85% піде в "Енергоатом".

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