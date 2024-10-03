Підвищення військового збору "заднім числом": нардеп розповів про неприємний "сюрприз" для українців

Верховна Рада цього місяця може підтримати законопроєкт про підвищення податків "заднім числом". Якщо його ухвалять, то президент Володимир Зеленський підпише документ не раніше 20-го жовтня.

Про це розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

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"Тобто десь умовно після 15-го жовтня він набире чинності і заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу, але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5% в тому числі з авансу", - пояснив він.

За його словами, Мінфін пропонує ті відстотки, які були в авансі, забрати під час виплати зарплати.

"Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу", - зазначив нардеп.

Це торкнеться працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери.

Нагадаємо, в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки.

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