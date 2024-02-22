Підвищення зарплат військовим-фронтовикам до 200 тисяч: коли розглянуть законопроєкт

Підвищення зарплат військовим до 200 тисяч гривень щомісяця розглядатимуть після ухвалення законопроекту про мобілізацію.

Законопроєкт №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net.

"Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації", – сказав він.

Нагадаємо, один з учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць.

Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн", – розповів він.

Своєю чергою, Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, – окреме.

З цього приводу висловився і очільник комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зараз триває робота робочих груп в Міністерстві фінансів. Джерела фінансування щодо всіх цих видатків будуть розглянуті Міністерством. Чекаємо на їх пропозиції", – сказав він у коментарі LIGA.net.

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