Підвищення зарплати медикам: Ляшко пояснив, що робити лікарням, яким не вистачає коштів

Підвищення зарплати медикам: Ляшко пояснив, що робити лікарням, яким не вистачає коштів

Ляшко наголосив, що нова ринкова заробітна плата, яку недавно встановив уряд, має бути нарахована в кожному медзакладі.

Медичні заклади, яким не вистачить грошей нарахувати підвищену заробітну плату медикам у 13 500 та 20 тис. гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко наголосив, що нова ринкова заробітна плата, яку недавно встановив уряд, має бути нарахована в кожному медзакладі.

За його словами, наступного тижня Національна служба здоров'я (НСЗУ) завершить контрактування медзакладів на 2022 рік.

"Кожна медустанова отримає дані про обсяги цьогорічного фінансування за програмою медичних гарантій. І як наслідок, матиме розуміння, який відсоток цих коштів буде направлено у фонд оплати праці", — сказав міністр.

Ляшко запевнив, що лікарні, яким не вистачатиме грошей на зарплати, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Проте він попередив: якщо медзаклади штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, – нестимуть відповідальність.

Зокрема, за ініціативи МОЗ Держаудитслужба перевірятиме кожну медичну установу, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

Нагадаємо, що 12 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення зарплати не менше 20 тис. гривень для лікарів та не менше 13 500 гривень для медичних сестер.

Проте після підняття мінімалки для медиків деякі керівники комунальних установ почали переводити своїх працівників на пів ставки, пояснюючи це відсутністю коштів.

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