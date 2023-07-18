Підвіз та подарував квіти бабусі, яку ігнорували водії: хто герої відео, яке розчулило Мережу

В авто бабуся зізналася чоловіку, що у неї День народження.

Напередодні Мережу розчулило відео, на якому 89-річну Нінель Василівну підвіз чоловік, поки інші машини проїжджали повз. Виявилося, що у жінки у цей день було День народження, тож чоловік вийшов, щоб купити їй квіти.

"Сніданку з 1+1" вдалося знайти фантастичну бабусю і водія, який став для нас прикладом людяності.

Бабуся розповідає, що намагалася знайти автівку, яка підвезе її до найближчої поліклініки, оскільки пропустила свій автобус. Попри те, що чоловік їхав у протилежну сторону, вирішив зупинитися.

Чоловік, який проявив турботу - Андрій Зубенко, директор діджитал-агенції, того дня їхав на роботу.

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"Вона махала руками, навіть вибігала на дорогу. Я тоді увімкнув телефон, почав знімати, щоб подивитися, яка автівка зупиниться. П'ята, шоста, восьма проїхала, ніхто не зупинявся. Мені якось сумно стало за цю жінку, вирішив, що розвернуся і сам під'їду". - розповідає чоловік.

Він зізнається, що вирішив зняв відео для того, щоб показати його своїм дітям. Утім, згодом все ж опублікував його у Мережі.

Нінель Жицькій 89 років, за професією вона гідрофізик. Жінка викладала на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Досліджувала можливість проведення каналу Німан-Дніпро, відкривала гідростанцію в Бресті, займалася очищенням стічних вод та присвятила науці понад 40 років свого життя.

Нінель Василівна має сина, доньку та онуку. А девіз її життя - фраза, яку вона кілька разів промовила на відео: "Добро створює людину".

Андрія, який підвіз її до поліклініки та подарував квіти, пригадує її з усмішкою і називає "великим згустком позитивної енергії".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чоловік підвіз бабусю і подарував квіти: хто герої зворушливого відео".

Раніше прикордонники опублікували щемливе відео, на якому бабуся зі сльозами на очах зустрічає свого онука, який захищає Україну від ворогів.

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