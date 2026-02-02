Підводний дрон "Марічка": розробники розкрили нові характеристики української зброї

Український підводний дрон / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Українська компанія «Акватехнік», яка працює над створенням важкого безекіпажного підводного апарата «Марічка», оприлюднила частину технічних параметрів розробки.

Про це йшлося у подкасті «До зброї» на платформі «Мілітарний».

За словами розробників, підводний дрон має дальність ходу до 1000 км та здатен нести корисне навантаження масою близько однієї тонни. Максимальна швидкість апарата сягає 10 км/год.

Реклама

«Марічка» оснащена інерціальною навігаційною системою. Малопомітність для ворожих засобів виявлення досягається завдяки спеціальним матеріалам корпусу та низькому рівню шуму двигунів.

Апарат може рухатися до заданої точки, зупинятися у визначених координатах і перебувати в режимі очікування до семи діб. Після отримання команди дрон здатен виконати атаку по визначеній цілі.

Бойова частина може змінюватися залежно від завдань — зокрема для ураження кораблів противника або об’єктів портової інфраструктури. Також передбачена можливість використання дрона для розвідувальних операцій за умови встановлення відповідного обладнання.

Наразі «Марічка» не залучалася до бойових дій, однак проходить активні випробування та доопрацювання, зокрема навігаційних систем і силової установки. Вперше апарат публічно представили у серпні 2023 року.

Реклама

У компанії «Акватехнік» зазначають, що паралельно розвивають лінійку морських і річкових безекіпажних платформ для потреб Сил оборони України. Серед них — проєкти з корпусами типу «Вій», «Гарпун», «Дзига» та «Хорив 2.0».

Також раніше компанія створила тихохідний дрон з оптоволоконним каналом зв’язку та бойовою частиною масою до 25 кг, корпус якого виготовлявся за допомогою 3D-друку.

Раніше військовий експерт пояснив, як саме СБУ могла уразити російський ворожий підводний човен «Варшав’янка» у порту Новоросійська.