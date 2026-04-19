Підвищення пенсій у травні: хто отримає більші виплати

Більшість пенсіонерів в Україні у травні отримуватимуть виплати на колишньому рівні. На підвищення пенсій можуть розраховувати лише ті громадяни, які досягнуть певного віку.

Правила виплати «вікової надбавки» роз’яснили на сайті Пенсійного фонду України.

Нарахування щомісячних доплат передбачено для тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповнюється 70, 75 і 80 років.

Розмір доплати становить:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Надбавки будуть нараховані з дати досягнення 70, 75 і 80 років, тобто не з початку календарного місяця. Після цього підвищену пенсію щомісяця будуть виплачувати з перших чисел.

Не отримуватимуть «вікової надбавки» ті громадяни, у яких загальна сума пенсійної виплати перевищує 10 340 грн.

Розміри виплат на кожному етапі не додаються, а виплачується різниця у разі досягнення певного віку.

Наприклад, пенсіонер, якому вже була встановлена доплата до пенсії у розмірі 300 гривень як особі, якій виповнилось 70 років, після досягнення 75-річного віку отримає до пенсії додатково 156 гривень. Оскільки у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років, відбувається донарахування до наступного розміру (загальне підвищення до пенсії становитиме 456 гривень).

Доплати не потребуватимуть особистого звернення. Пенсійний фонд почне призначати та виплачувати їх автоматично.

Нагадаємо, в Україні можуть переглянути частину пенсій і збільшити їхній розмір — йдеться про скасування обмежень для так званих «високих» виплат.