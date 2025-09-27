ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Підвищення зарплат військовим: що пропонує Зеленський

Президент підняв критичне фінансове питання: як фінансувати армію під час перехідного періоду, коли посилення грошового забезпечення є ключовим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Гроші

Гроші / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінансування армії, зокрема посилення заробітної плати військовим, є ключовим елементом гарантій безпеки під час можливого припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу у суботу 27 вересня.

Він чітко окреслив фінансову проблему, що стосується першого пункту гарантій безпеки України — нашої армії.

«Передбачається посилення заробітної плати. Щодо посилення заробітної плати в час ceasefire (припинення вогню), в час, коли є присутність відповідно наших партнерів, тобто є гарантії безпеки для України. В цей час потрібно фінансувати нашу армію», — пояснив Президент.

Він наголосив, що українського бюджету буде недостатньо на ту кількість військових, яка необхідна для забезпечення безпеки. Наразі питання додаткового фінансування грошового забезпечення воїнів «піднімається і вже розуміється нашими європейськими партнерами».

Проблема з фінансуванням військових зарплат посилюється обмеженнями, накладеними міжнародними партнерами. Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа підтвердила складність ситуації, представляючи проєкт бюджету на 2026 рік.

Вона заявила, що більше половини видатків — близько 45% — це заплановане грошове забезпечення військовослужбовців. На закупівлю і виробництво озброєння планується спрямувати рекордні 955 млрд грн, що становить третину всіх коштів на оборону.

«В наступному році ми будемо віддавати кожну зароблену і позичену в Україні гривню на потреби нацбезпеки і оборони, тому що наразі міжнародні партнери не дозволяють нам використовувати гроші, які вони дають в бюджет, на закупівлі зброї… та грошове забезпечення військовослужбовців», — пояснила Підласа.

Нагадаємо, Міноборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових в період дії воєнного стану.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie