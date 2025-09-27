Підвищення зарплат військовим: що пропонує Зеленський

Гроші / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінансування армії, зокрема посилення заробітної плати військовим, є ключовим елементом гарантій безпеки під час можливого припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу у суботу 27 вересня.

Він чітко окреслив фінансову проблему, що стосується першого пункту гарантій безпеки України — нашої армії.

«Передбачається посилення заробітної плати. Щодо посилення заробітної плати в час ceasefire (припинення вогню), в час, коли є присутність відповідно наших партнерів, тобто є гарантії безпеки для України. В цей час потрібно фінансувати нашу армію», — пояснив Президент.

Він наголосив, що українського бюджету буде недостатньо на ту кількість військових, яка необхідна для забезпечення безпеки. Наразі питання додаткового фінансування грошового забезпечення воїнів «піднімається і вже розуміється нашими європейськими партнерами».

Проблема з фінансуванням військових зарплат посилюється обмеженнями, накладеними міжнародними партнерами. Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа підтвердила складність ситуації, представляючи проєкт бюджету на 2026 рік.

Вона заявила, що більше половини видатків — близько 45% — це заплановане грошове забезпечення військовослужбовців. На закупівлю і виробництво озброєння планується спрямувати рекордні 955 млрд грн, що становить третину всіх коштів на оборону.

«В наступному році ми будемо віддавати кожну зароблену і позичену в Україні гривню на потреби нацбезпеки і оборони, тому що наразі міжнародні партнери не дозволяють нам використовувати гроші, які вони дають в бюджет, на закупівлі зброї… та грошове забезпечення військовослужбовців», — пояснила Підласа.

Нагадаємо, Міноборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових в період дії воєнного стану.