ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Підвищення води в річках на заході України: синоптики відповіли, чи несе він небезпеку

Гідрологи попереджають про зміну ситуації на річках Дністра на заході України.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Крига на річці

Крига на річці / © pixabay.com

На річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях України найближчими днями зміниться гідрологічна ситуація, очікується суттєве підвищення рівня води.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У період від 6 до 8 лютого через відлигу та опади очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра порівняно з показниками станом на ранок 5 лютого. Синоптики зазначають, що підйом води не матиме негативних наслідків.

Водночас на водоймах прогнозують послаблення та руйнування льодових явищ, місцями можливий льодохід.

«При цьому можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попри хвилі похолодання, цьогорічну зиму в Україні не вважають аномально сніжною чи морозною. За оцінками синоптиків, для лютого традиційно характерна мінлива та вітряна погода. У першій половині місяця частина регіонів ще перебуватиме під впливом холодних повітряних мас, однак надалі цей вплив слабшатиме, а температура поступово зростатиме.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, середня температура повітря у лютому в більшості областей відповідатиме кліматичній нормі — від 4° морозу до 2° тепла, а кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних показників.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie