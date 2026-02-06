Підвищення води в річках на заході України: синоптики відповіли, чи несе він небезпеку

Крига на річці / © pixabay.com

На річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях України найближчими днями зміниться гідрологічна ситуація, очікується суттєве підвищення рівня води.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У період від 6 до 8 лютого через відлигу та опади очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра порівняно з показниками станом на ранок 5 лютого. Синоптики зазначають, що підйом води не матиме негативних наслідків.

Водночас на водоймах прогнозують послаблення та руйнування льодових явищ, місцями можливий льодохід.

«При цьому можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попри хвилі похолодання, цьогорічну зиму в Україні не вважають аномально сніжною чи морозною. За оцінками синоптиків, для лютого традиційно характерна мінлива та вітряна погода. У першій половині місяця частина регіонів ще перебуватиме під впливом холодних повітряних мас, однак надалі цей вплив слабшатиме, а температура поступово зростатиме.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, середня температура повітря у лютому в більшості областей відповідатиме кліматичній нормі — від 4° морозу до 2° тепла, а кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних показників.