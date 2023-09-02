Підземна школа: у Харкові навчальні класи облаштували в метро – фото

У Харкові показали класи в метро, де навчатимуться діти.

У Харкові 1-го вересня презентували облаштовані класи для навчання дітей у метрополітені. Кабінетів у метро Харкова вистачить для занять 60-ти класів. Повноцінно навчання почнеться від 4-го вересня.

Про це повідомили на сайті Харківської міської ради.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, навчання буде організоване у дві зміни – від 9:00 до 12:00 та від 13:00 до 16:00. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Навчальний клас в метро Харкова

Навчальний клас в метро Харкова

Навчальний клас в метро Харкова

Школа в метро Харкова

Навчальний клас в метро Харкова / Фото: Харківська міська рада

У метро для школярів також буде організоване харчування за рахунок міського бюджету. На станціях працюватимуть психологи та медики, які за потреби зможуть оперативно надати дітям необхідну допомогу.

У підземних класах обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. ДСНС надала відповідні дозволи для навчання школярів у підземці.

"Від 4 вересня тут стартують заняття для понад однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, у МОН відповіли, чи відправлять учнів цього року на дистанційку.

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