У Херсоні будують школи попри протести мешканців: чому так сталося

У Херсоні, попри зростаючі обстріли та протести місцевих жителів, продовжують будівництво двох підземних шкіл, на які виділено 185 мільйонів гривень.

Місцева адміністрація наполягає на необхідності реалізації цих проєктів, тоді як журналісти Bihus.Info виявили зв’язки між підрядниками та представниками адміністрації.

У жовтні неподалік місця будівництва однієї з шкіл впав російський КАБ, зруйнувавши стару будівлю школи та пошкодивши житлові будинки. Місцеві мешканці через загрозу повторних обстрілів почали протестувати проти проєктів. Проте у Херсонській міській військовій адміністрації запевняють, що обстріли не пов’язані з будівництвом і що проєкт не планують зупиняти.

Знищена школа у Херсоні

Тендер на 95 мільйонів гривень отримала компанія "Алсвіт Плюс". У 2024 році її директором став Олександр Потележко, який у 2016 році фігурував у справі військової прокуратури Луганського гарнізону, якою керував нинішній голова Херсонської адміністрації Роман Мрочко. Він зазначив, що не знає Потележка особисто.

Інша компанія, "Будпостач СТСВ", отримала контракт на 90 мільйонів гривень для будівництва ще однієї школи. Вона також ремонтує укриття в Херсоні. Журналісти з’ясували, що співвласники компанії, Олександр Новохацький та Олександр Загоскін, є однокурсниками Олександра Сусака, який нині також отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні. Сусак і заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов навчалися в одному університеті за схожими спеціальностями.

Журналісти намагалися зв’язатися з представниками компанії "Будпостач СТСВ" за їхньою адресою у Херсоні, але офіс був закритий, а сусіди повідомили, що будівельники зняли табличку з дверей незадовго до візиту журналістів.

Нагадаємо, що в одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах. За свої послуги учасники схеми отримували від 6 тис. до 12 тис. дол. залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.