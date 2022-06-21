Підживлення томатів та огірків, яке здатне "оживити" навіть зів'ялі кущики

Читайте в матеріалі ТСН.ua про просте і бюджетне підживлення томатів та огірків, про яке повиннен знати кожний городник.

Щоб томати та огірки гарно росли та рясно плодоносили, їх рекомендується підживлювати простим, але ефективним засобом, який можна знайти в кожному домі.

Йдеться про лимонну кислоту. Мало хто знає, але вона здатна "оживити" навіть ті кущики цих овочевих культур, які дуже сильно зів'яли і мають млявий вигляд. Підживлення томатів та огірків лимонною кислотою допомагає покращити метаболічні процеси, стимулювати зростання рослин, перетворити важкодоступні макро- і мікроелементи, які є в ґрунті, в ту форму, яка більш доступна для них.

Приготувати таке підживлення дуже просто. Потрібно взяти 1 столову ложку лимонної кислоти та 10 літрів води. Розвести речовину в рідині. Підживлення вноситься лише після основного поливання. Під один кущик потрібно 0,5-1 літр розчину (залежно від розміру).

Щоб покращити стан томатів та огірків, підживлення слід використовувати раз на 2-3 тижні.