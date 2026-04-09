Пік похолодання ще попереду: синоптик попередив про великодні заморозки

Заморозки

В Україні найближчими днями утримається холодна нестійка погода із заморозками та дощами. Пік похолодання припаде на 10–11 квітня, однак уже з наступного тижня прогнозують поступове повернення тепла.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, упродовж найближчих днів погодні умови формуватиме циклонічний вихор «Rapunzel», який залишається заблокованим антициклонами з півночі та сходу. Саме тому 10–11 квітня утримається нестійка холодна погода з короткочасними дощами.

У цей період на Черкащині очікується пік похолодання: вночі температура повітря знижуватиметься до 0–3° морозу, а вдень підніматиметься лише до +3…+8°.

На Великдень, 12 квітня, погодні умови дещо покращаться під впливом антициклону. Хмарність зменшиться, опади будуть локальними та короткочасними. Вночі збережуться заморозки до 0–3°, вдень повітря прогріється до +7…+12°. Водночас середньодобова температура залишатиметься приблизно на 3° нижчою за кліматичну норму.

«Аналіз консолідованих прогнозів провідних європейських моделей орієнтує нас — арктичний холод з початку наступного тижня поступово відступатиме. І Великодній тиждень має всі шанси стати теплішим за норму, особливо — його друга половина», — зазначив Постригань.

Синоптик зазначив, що за останнє десятиліття найтепліший Великдень спостерігався торік — тоді температура сягала +26°. Натомість у 2023 році було значно прохолодніше: вдень лише близько +11° із дощами.

Прогноз погоди / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

