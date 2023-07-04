Пікантний обман: чоловік вдавав із себе жінку і видурив у "залицяльників" 230 тисяч гривень

У Полтавській області до шести років позбавлення волі засудили чоловіка, який вдавав з себе жінку. Він скидав чоловікам інтимні фото та виманював у них гроші.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, 36-річний житель Лубен зареєстрував у соціальних мережах акаунт жінки. Для цього він завантажив фото з Інтернету. Він вигадав легенду про те, що є "вдовою загиблого у Маріуполі, самостійно виховує сина та потребує фінансової допомоги".

Також чоловік скидав хтивим незнайомцям інтимні фото. Загалом він виманив у чоловіків 230 тисяч грн.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 301 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Чоловік просив інших чоловіків про матеріальну підтримку / Фото: Прокуратура Полтавської області

Нагадаємо, жінка два роки займалася сексом з "чоловіком", а він виявився жінкою.

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