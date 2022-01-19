Пікапер року: під Харковом нетверезий чоловік намагався "склеїти" журналістку, а потім з кулаками напав на її колег (відео)

Пікапер року: під Харковом нетверезий чоловік намагався "склеїти" журналістку, а потім з кулаками напав на її колег (відео)

Чоловікові сподобалася представниця ЗМІ, але не питання, які йому ставили.

У Рогані Харківської області нетверезий чоловік напав на дві знімальні групи, які брали в нього інтерв'ю. Спочатку ловелас намагався "закадрити" одну з журналісток, а потім його настрій змінився і він почав кидатися з кулаками на операторів.

Відео зафільмували журналісти ТСН.

Інцидент стався у Рогані Харківської області. Днями там з родини вилучили 11-річну дівчинку, яку мати з вітчимом не пускали додому тиждень. Дитина поневірялася деінде, а коли про ситуацію дізналися педагоги, вони звернулися до поліції. Дівчинку відправили до лікарні, а соцслужби будуть вирішувати питання про позбавлення матері дитини батьківських прав.

Коли журналісти прийшли до будинку, де мешкала дівчинка, щоб розпитати сусідів про ситуацію у її родини, вони натрапили на одного з мешканців будинку Аркадія, який виявився вітчимом дівчинки.

Спочатку нетерезий чоловік був сама люб'язність і намагався "склеїти" одну з журналісток, далі його настрій змінився і він почав розмахувати руками і ногами, намагаючись вдарити операторів і вибити з їхніх рук камери.

Після розбірок Аркадій вліз до своєї квартири на першому поверсі через вікно і зачинився зсередини.

Під Харковом вітчим дівчинки, яку тиждень не пускали додому, зізнався журналістці у коханні і з кулаками напав на операторів

Нагадаємо, що у Харківській області у жительки Рогані відберуть доньку. Жінка кілька днів не пускала дитину додому.

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