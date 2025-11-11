"Піхоту майже всю стерли": Берлінська закликала негайно перейти до "війни роботів" для порятунку фронту

Марія Берлінська / © скриншот з відео

Треба вчитися воювати без піхоти, бо її майже немає. Піхоту майже всю стерли, тому треба робити ставку на наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська у Telegram.

«Треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає. Вибудовувати взводи НРК в обороні, з турелями та детекторами дронів, з камерами та мікрофонами. Щоб знищувати дрони, живу силу, бачити і чути що відбувається навколо. НРК-логісти які будуть під’їжджати щоб зарядити чи поміняти батареї, БК для НРК-піхотинців etc», — зазначила вона.

За словами Берлінської, все це потрібно зав’язувати в єдину систему ситуаційної обізнаності та управління з повітряними дронами та іншим роботизованим функціоналом війни. І викидати з голови застаріле сміття: «роботи ніколи не замінять людей», «українська земля тільки там, де стоїть нога нашого піхотинця», «воювати без піхоти неможливо».

«Піхоту майже всю стерли. І поки вона ще на залишках є, виграє всім нам час щоб відпрацювати тактики і виставити на передову роботизовані взводи. Бо якщо піхота остаточно закінчиться, а роботи натомість не зайдуть — фронт прорветься», — наголошує вона.

За словами Берлінської, час, який виграє піхота треба максимально швидко використовувати, щоб відточити кращі практики з НРК.

«Ділитися знаннями і питати в тих, в кого добре виходить. Бо робимо спільну справу», — резюмувала керівниця Центру підтримки аеророзвідки.

