Пил та вітер ускладнили дорожній рух на трасі Київ-Чернігів: водіїв попереджають про небезпеку

Водіїв попереджають про можливу обмежену видимість на трасі під Києвом через сильний вітер і пил.

Про це повідомила патрульна поліція Київської області.

За інформацією поліції, на 50-му кілометрі автодороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, поблизу села Семиполки, вітер і пил із полів ускладнюють видимість проїзної частини в обох напрямках.

Водіїв закликають бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та зберігати дистанцію під час руху, щоб уникнути аварій.

Нагадаємо, східну Європу охопила потужна негода: у Польщі, Румунії та Чехії повені, в Австрії снігопади й лавини, а у Словаччині та Угорщині загрожує вихід Дунаю з берегів через сильні опади.

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