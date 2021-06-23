Пилюка в повітрі поки нікуди не дінеться: в Україні синоптики розповіли, коли дихати стане легше

Наступні три дні в повітрі ще буде спостерігатися пил і пісок.

У центральних, південних і північних областях України ще три доби спостерігатиметься пил в повітрі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Український гідрометцентр.

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Так, пил в повітрі почали помічати в різних частинах України ще 21—22 червня. Сюди їх несе з Республіки Калмикії Російської Федерації. Пил і пісок в повітрі зберігаються за умови сухої та спекотної погоди.

“Такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні. У найближчі три доби жарка погода з температурою +30—36 градусів утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях”, — розповіли в Гідрометцентрі.

Нагадаємо, що небо над Києвом вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літає пісок.

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