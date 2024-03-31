Пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття: що буде завтра

Метеорологи попереджають про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

У суботу, 31 березня, пил з африканської пустелі Сахари накрив Прикарпаття. Уже наступного дня така ситуація буде у всій Україні.

Про це повідомили фахівці метеорологічної станції “Бориспіль”.

У повідомленні метеорологи попереджають про суттєве погіршення якості повітря в найближчі дні та інші незвичні явища.

Прогноз забруднення повітря через пил із Сахари / Фото: Метеорологічна станція Бориспіль на Facebook

“Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів”.

Раніше повідомлялося, що пил з африканської пустелі може затьмарити і забарвити небо над Німеччиною. Якщо до пилу з Сахари додаються зливи, то в народі це називають "кривавим дощем".

Нагадаємо, в Україні завтра, 1 квітня, очікується тепла погода, без опадів.

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