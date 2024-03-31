Пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття: що буде завтра

Метеорологи попереджають про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.
У суботу, 31 березня, пил з африканської пустелі Сахари накрив Прикарпаття. Уже наступного дня така ситуація буде у всій Україні.
Про це повідомили фахівці метеорологічної станції “Бориспіль”.
У повідомленні метеорологи попереджають про суттєве погіршення якості повітря в найближчі дні та інші незвичні явища.
“Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів”.
Раніше повідомлялося, що пил з африканської пустелі може затьмарити і забарвити небо над Німеччиною. Якщо до пилу з Сахари додаються зливи, то в народі це називають "кривавим дощем".
Нагадаємо, в Україні завтра, 1 квітня, очікується тепла погода, без опадів.
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