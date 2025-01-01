Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: у ПФУ повідомили, хто має право на 100% знижку

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Подробиці

Зокрема, йдеться про:

педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв, бібліотек;

працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

"Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика. Вона надається у тому випадку, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".

Нагадаємо, під час першої державної реєстрації легкового автомобіля на території України фізичні та юридичні особи мають сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір пенсійного збору залежить від вартості автівки та прожиткового мінімуму.

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