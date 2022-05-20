Пільги на здобуття освіти отримують учасники бойових дій та їхні діти

Пільги на здобуття освіти отримують учасники бойових дій та їхні діти

Які пільги на навчання можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти, які документи потрібні

Міністерство освіти науки України розповіло які пільги на навчання можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.

Серед тих, хто може отримати пільги - УБД та їхні діти, що навчаються на денній формі навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти віком до 23 років.

Пільги, які можуть отримати ці категорії:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів,

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти,

соціальні стипендії,

безоплатне забезпечення підручниками,

безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти,

безоплатне проживання в гуртожитку.

Документи для отримання допомоги

посвідчення учасника бойових дій,

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,

посвідчення члена сім'ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну),

свідоцтво про народження дитини,

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Підтримку надає той заклад освіти, до якого зарахували студента. Допомогу перестануть надавати, якщо студента відрахують.

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