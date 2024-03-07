Пільгова пенсія: хто має право вийти на заслужений відпочинок на 15 років раніше — Мінсоцполітики

Право на пільгові умови виходу на пенсію, що стосуються як пенсійного віку, так і способу обрахунку розміру виплат, мають 2,3 млн із 10,5 млн українців.

Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак у подкасті "Хроніки економіки".

За її словами, розрахунки міністерства свідчать, що в Україні 2,3 млн із 10,5 млн пенсіонерів, тобто понад 21%, – це ті громадяни, які мають право на пільгову пенсію.

"Причому, як зазначає ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), у нас в середньому людина, яка має праву на пільгову пенсію, виходить на пенсію на 15 років раніше, ніж інші пенсіонери", – розповіла Марчак.

Вона додала, що серед країн ОЕСР найвища частка пільгових пенсій спостерігається у Польщі. Проте там вона становить лише близько 6%.

"Ми розглядали ситуацію конкретної людини. Якби вона виходила на пенсію за загальними правилами, то розмір її пенсії становив би 5400 грн. Але, те законодавство, яке дає їй право на пенсію, дає їй право отримувати виплати фактично у 10 разів вищі", – додала вона.

Нагадаємо, у березні триватиме підвищення пенсій для понад 10 млн українців на 8%. ТСН.ua повідомляв, що 2024 року відбудеться індексація найнижчих пенсій, до 2023 року такі індексації не здійснювалося.

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