Пільгова транспортна картка "Київ Цифровий" – хто і як зможе отримати безкоштовний проїзд

У застосунку «Київ Цифровий» запровадили нову Пільгову транспортну карту, яка дозволяє ветеранам та пенсіонерам користуватися безоплатним проїздом навіть без наявності картки киянина.

Про запуск нового сервісу повідомили у КМДА у Telegram.

Нова цифрова карта дає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці для осіб, які мають відповідні пільги. Серед них — ветерани, пенсіонери та мешканці інших міст, які раніше не мали картки киянина.

Щоб отримати пільгову карту, користувачам необхідно:

1. Відкрити розділ «Транспортна карта» → «Пільгова карта» → «Отримати карту» у застосунку.

2. Підтвердити право на пільгу, надіславши цифрову копію свого посвідчення через додаток Дія. Після перевірки карта автоматично з’явиться у застосунку.

Якщо посвідчення не відображається в «Дії», користувачам радять звертатися до районного управління соціального захисту.

Для користування пільговою картою у транспорті потрібно:

Відкрити карту у застосунку та натиснути «Створити QR-квиток»;

Піднести QR-код до валідатора та дочекатися звукового сигналу та зеленого індикатора, що підтверджує успішну валідацію.

Важливо: цифрова карта не замінює посвідчення — під час контролю необхідно показати як QR-квиток, так і паперове посвідчення для підтвердження права на пільгу.

