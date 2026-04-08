Студенти в Україні зможуть купувати пільгові квитки на приміські потяги та Kyiv City Express просто через мобільний застосунок «Укрзалізниці».

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

Як зазначили там, завдяки новим технічним інтеграціям сервіс став швидким та зручним.

Як придбати пільговий квиток на поїзд

«Укрзалізниця» також надає покрокову інструкцію для швидкої купівлі пільгового квитка для студентів.

Відкрийте мобільний застосунок «Укрзалізниці» на Android або iOS. Виберіть розділ «Приміські» або «Kyiv City Express», вкажіть станції відправлення та прибуття. Оберіть «Студентський квиток» замість повного тарифу. Введіть серію та номер студентського квитка — це обов’язково. Натисніть «Додати пільгу».

Оплатіть — і квиток автоматично підтягнеться з пільговою знижкою.

«Зверніть увагу, що знижка застосовується під час оплати, тож квиток одразу відображає правильну суму», — наголошують в «УЗ».

Де доступний сервіс

Станом на квітень 2026 року сервіс доступний для студентів у 19 регіонах. Йдеться про Київську, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську, Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, в Україні масово змінюють курсування електричок. Пасажири мають знати, що зміни стосуються потягів до Києва, а також до популярних курортів на заході України.

Також тимчасові зміни у графіку через планові ремонти торкнуться приміських рейсів на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, де частина маршрутів курсуватиме за оновленим часом або буде тимчасово обмежена до середини травня.