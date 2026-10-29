Пільги на комуналку: кому ПФУ дає 30 днів і як не втратити допомогу

Пільги на комуналку можуть скасувати

Реклама

Українці, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть несподівано залишитися без державної підтримки.

Про це нагадали у ПФУ.

Реклама

За чинними нормами людина, яка має право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг, зобов’язана письмово повідомити орган Пенсійного фонду про зміну адреси протягом 30 днів. Вимога прописана у Положенні про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому постановою уряду № 117.

Реклама

Після такого звернення нові відомості про місце реєстрації або проживання вносять до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Саме за цими даними надалі й нараховують знижку на комунальні послуги.

Хто має право на пільги 2026 року

Основні категорії отримувачів пільг цього року такі:

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижка в межах нормативів

учасники бойових дій — 75% знижки на комунальні послуги

учасники війни та члени родин загиблих захисників — 50% знижки

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім’ї — 50% знижки

пенсіонери окремих професій у сільській місцевості — педагоги, медики, бібліотекарі, музейні працівники — за певних умов звільняються від оплати комуналки

Окремий момент — грошовий поріг. Для всіх категорій, крім захисників країни, пільга надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Граничний дохід на одну особу становить 4 660 гривень. Якщо його перевищено, громадяни можуть звернутися за призначенням субсидії.

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

За рік комунальні послуги в Україні загалом здорожчали на 4,5%. Найбільше зросла вартість водопостачання — на 52,1%, а каналізація подорожчала на 48,8%. Водночас тариф на електроенергію за цей період не змінився.

Реклама

Зменшити витрати на комунальні послуги можна завдяки раціональному використанню побутової техніки та зміні щоденних звичок. Власникам двозонних лічильників радять переносити роботу бойлера, пральної та посудомийної машин на нічні години — від 23:00 до 07:00, коли електроенергія дешевша.

Новини партнерів

Новини партнерів