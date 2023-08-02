Пили вино та співали "многая літа": Паша "Мерседес" літав до Туреччини замість лікування в Молдові – ЗМІ

У ЗМІ з'явилося відео відпочинку Павла "Мерседеса" у розкішному готелі в Туреччині, зняте у жовтні 2022 року.

Скандальний митрополит Московського патріархату в Україні Павло Лебідь, відомий як Паша "Мерседес" запевняв, що їздив до Молдови на лікування, а як виявилося – відпочив у Туруччині в розкішному готелі.

Відповідне відео з'явилося у Мережі, передає "5 канал".

Повідомляється, що зняте воно було 5 жовтня минулого року, коли митрополит Павло ще перебував на свободі.

Ієрарх запевняв, що у цей час їздив до Молдови на лікування. Проте у розпорядженні журналістів з'явилося відео, як Паша "Мерседес" разом з іншими священнослужителями УПЦ МП та своїм водієм проводять застілля у вишуканому ресторані в Туреччині і співають комусь "многая лєта".

Митрополит Павло - крайній справа / Фото: скриншот з відео

За інформацією видання, вечеря відбувається в турецькому місті Белек, на курорті неподалік Анталії, в готелі Club Prive By Rixos Belek. Номери тут здаються щонайменше на п'ять днів і коштують від 450 до 660 тисяч гривень. Або від 12 до 17 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року митрополита Павла помітили на українсько-молдовському кордоні. Він стверджував, що виїжджає на діагностику до Молдови. Проте у виданні припускають, що з Молдови Павло полетів до Туреччини, де нібито зустрічався з представниками РПЦ.

Нагадаємо, що 14 липня цього року суд змінив запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Зазначимо, що під час спілкування з журналістами митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави.

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