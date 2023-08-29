Пілот "Джус" та його колеги, які загинули в авіакатастрофі, представлені до держнагород

Трьох пілотів - Андрія Пільщикова ("Джус"), В’ячеслява Мінку та Сергія Проказіна, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, представлено до державних нагород.

Про це повідомляє командування Повітряних сил України.

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Окрім того, відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року, майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання "підполковник" (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор" (посмертно).

Нагадаємо, у ДБР розглядають три версії авіакатастрофи на Житомирщині, яка сталася 25 серпня.

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