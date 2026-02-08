Пілот F-16 феєрично знищив ворожий "Шахед": з’явилося відео

F-16 збиває ворожий Шахед / © скриншот з відео

Реклама

У Мережі з’явилося відео, на якому винищувач F-16 ПС ЗСУ ефектно збиває російський дрон-камікадзе «Shahed-136» в небі над Україною.

У Повітряних силах підтвердили збиття, повідомивши, що пілот застосував для ураження ворожого ударного безпілотника авіаційну гармату.

На опублікованих кадрах видно, як у небі з характерним звуком з’являється ворожий дрон, якийсь час він летить, але за мить вибухає вогняною кулею.

Реклама

Невдовзі поруч пролітає український винищувач F-16, а замість дрона у небі залишаються лише клуби чорного диму, додолу падають уламки.

Очевидці, які зняли це збиття радісно вітають ураження російського «Шахеда».

Обережно, у відео ненормативна лексика!

У коментарі до відео повідомили, що пілот винищувача застосував для ураження повітряної цілі бортову гармату М61А1 Vulcan.

Реклама

Зазначається, що «збиття цілей з такої дистанції — це смертельний ризик», адже будь-яка помилка може призвести до втрати контролю над літаком.

«Ні, це НЕ згенеровані штучним інтелектом кадри, це — справжній український пілот на винищувачі F-16 епічно знищує ворожий шахед над Україною!» — прокоментували опубліковані кадри у Повітряних силах ЗСУ.

Захисники українського неба додали, що такі збиття російських ударних дронів відбуваються постійно під час масованих терористичних атак держави-агресорки.

«Українські F-16 — це кістка в горлі ворога, тому окупанти постійно намагаються їх знищити! Не вийде!» — додали в коментарі.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо постачання нових сучасних бойових літаків для Повітряних сил.